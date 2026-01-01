Фестиваль ИНО: Эмбиент и звуковые эксперименты

В зале Медиацентра Новой сцены Александринского театра пройдет серия аудиоперформансов, посвященных жанру эмбиент. На сцене выступят ведущие электронные музыканты, исполнители и художники, которые представят разнообразные звуковые практики — от медитативных состояний до ярких экспериментов со звукоизвлечением.

Артисты органично соединяют аналоговые и цифровые инструменты, раскрывая многогранность жанра и его способность вести диалог с современным слушателем.

Лекция Дмитрия Степанова

Одним из ключевых событий станет лекция Дмитрия Степанова, посвященная композиторам, которые первыми начали использовать виниловый проигрыватель не просто как устройство для воспроизведения, а как полноценный инструмент. Вы узнаете, как звуковые эксперименты 1940-х годов предвосхитили появление сэмплинга и повлияли на развитие электронной музыки.

Также мы обсудим, почему виниловая пластинка стала центральным инструментом ранней рейв-культуры и каким образом этот «устаревший» носитель сегодня обретает новое значение в контексте эмбиента и экспериментальной электроники.

Практикум по созданию аудиоколлажей

В рамках фестиваля также пройдет практикум, где приглашенные гости смогут создавать звуковые коллажи, вручную вырезая и склеивая гибкие пластинки в произвольном порядке. Созданные аудиоколлажи можно будет прослушать на виниловом проигрывателе.

Идея практикума вдохновлена философией композитора Джона Кейджа, известного своими случайными композициями. Полученные аудиоколлажи будут использованы на концерте проекта «Осколки музыки».

Записаться для участия в воркшопе можно будет после лекции.

Кто стоит за фестивалем

Дмитрий Степанов — электронный музыкант и поэт, фронтмен группы «Пылает», а также автор проекта «Осколки музыки». Куратор фестиваля — Илья Симфокэт.

Организаторы фестиваля: Новая сцена Александринского театра и музыкальный лейбл Симфоническая Тишина Внутри.