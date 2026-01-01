ИНО – Аудиоперформанс 4. Ансамбль Хонтология

Музыка эмбиент в Новой сцене Александринского театра. Фестиваль ИНО

В рамках фестиваля ИНО в зале Медиацентра Новой сцены Александринского театра пройдет серия аудиоперформансов, посвященных жанру эмбиент. На сцене выступят ведущие электронные музыканты, исполнители и художники, которые представят разнообразные звуковые практики — от медитативных состояний до ярких экспериментов со звукоизвлечением. В своих работах артисты органично соединяют аналоговые и цифровые инструменты, раскрывая многогранность жанра.

Хонтология: Ностальгия по будущему

Проект «Хонтология» (Hauntology) композитора и куратора Дмитрия Мазурова вырос из идеи ностальгии по будущему, которое так и не стало настоящим. В настоящее время «Хонтология» — это ансамбль, конструктор, серия концертов и целый мир, включающий аудио- и видеоработы, мерч, зины и композиторскую лабораторию.

Для фестиваля ансамбль подготовил специальную программу, в центре которой окажется культовый эмбиент-альбом Брайана Ино «Музыка для аэропортов». Творческое переосмысление этой знаковой работы ляжет в основу музыкального повествования. Также в программе прозвучит музыка таких исполнителей, как Aphex Twin и Boards of Canada.

Атмосфера и совместное переживание

«Хонтология» избегает сухого академизма — это всегда про атмосферу и совместное переживание. В одной программе у них легко уживаются Бах, нойз и диджей-сеты. Единственный критерий отбора — это «хонтологичность» музыки и личная привязанность музыкантов к материалу. Проект базируется на независимости и дружеском круге единомышленников, а каждая новая программа остается экспериментом с открытым исходом.

Визуальная инсталляция от ин.им

Визуальная инсталляция «рвущееся» от аудиовизуальной художницы ин.им (in.im) будет сопровождать зрителя в сценическом пространстве, исследуя цикл стихий и их трансформацию. Ин.им — это художница с академическим музыкальным образованием, которая работает с генеративной графикой и пространственными решениями, объединяя звук, свет и органические формы.

Куратор фестиваля и организаторы

Куратор фестиваля — Илья Симфокэт. Организаторы фестиваля — Новая сцена Александринского театра и музыкальный лейбл Симфоническая Тишина Внутри.