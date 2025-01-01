Выставка Инны Зюзиной «Между небом и страстью»

С 29 августа по 6 сентября в галерее Центра книги и графики пройдет выставка петербургского художника Инны Зюзиной «Между небом и страстью». Это уникальное событие, которое не оставит равнодушным любителей искусства и ценителей живописи.

Тематика выставки

Инна Зюзина делится своими размышлениями о творчестве: Бесконечные попытки примирить страсть, итог которой боль и страдание, со стремлением к свободе — путь художника; ведь ему дан большой груз. И если художник принял этот груз, то возвращать — его обязанность. Чем больше он отдает, тем быстрее наполняется сосуд творца. Страсть становится основой для творчества, на которой «рождаются бесконечные множества вселенных». Это вдохновляющее высказывание отражает глубину и многогранность художественного процесса.

Произведения выставки

На выставке будут представлены работы, выполненные в различных техниках: акварель, сухая и масляная пастель, темперные живописи. Также зрители смогут увидеть текстильные панно, авторские сумки, бусы, расписные шарфы и платки, а также модели одежды от художника.

Дополнительные мероприятия

В рамках выставки предусмотрены кураторская экскурсия, мастер-классы и встречи с автором. Это прекрасная возможность узнать больше о творчестве Инны Зюзиной и ее подходе к искусству.

Важная информация для посетителей

Уважаемые посетители, обратите внимание, что 25 августа с 16:00 до 20:00 выставочные залы будут закрыты для проведения мероприятия. Запланируйте свое посещение заранее, чтобы не упустить шанс насладиться удивительными работами художника.

Куратор выставки — Татьяна Казанская.