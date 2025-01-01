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Инна Вальтер
Киноафиша Инна Вальтер

Инна Вальтер

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Инна Вальтер с новой программой «Лети» в Краснодаре

Приглашаем вас на незабываемый концерт молодой звезды шансона Инны Вальтер! В программе «Лети» она представит как свои хиты, так и новые композиции, которые уже успели полюбиться зрителям.

О певице

Инна Вальтер — известная российская певица, которая не только исполняет песни, но и является их автором. Её клипы на YouTube набирают миллионы просмотров, а живые выступления всегда проходят на высоком уровне. Инна активно сотрудничает с другими артистами и радует поклонников новыми композициями.

Программа «Лети»

В концерте прозвучат популярные хиты, такие как:

  • «Молодой»
  • «Не для тебя»
  • «Корона»
  • «Грубая любовь»

Кроме того, зрителей ждут новинки, включая:

  • «Девочка-скандал»
  • «К разуму ушла»

Особое внимание стоит уделить песне «Дымом лечилась», которая уже собрала более 400 миллионов просмотров в социальных сетях!

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых песен Инны Вальтер и погрузиться в атмосферу её концерта под аккомпанемент глубокого бархатного голоса. Мы ждем вас на этом ярком музыкальном событии!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 14 октября
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 1400 ₽
Нижний Новгород, 25 октября
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
19:00 от 1600 ₽

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