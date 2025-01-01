Инна Вальтер с новой программой «Лети» в Краснодаре

Приглашаем вас на незабываемый концерт молодой звезды шансона Инны Вальтер! В программе «Лети» она представит как свои хиты, так и новые композиции, которые уже успели полюбиться зрителям.

О певице

Инна Вальтер — известная российская певица, которая не только исполняет песни, но и является их автором. Её клипы на YouTube набирают миллионы просмотров, а живые выступления всегда проходят на высоком уровне. Инна активно сотрудничает с другими артистами и радует поклонников новыми композициями.

Программа «Лети»

В концерте прозвучат популярные хиты, такие как:

«Молодой»

«Не для тебя»

«Корона»

«Грубая любовь»

Кроме того, зрителей ждут новинки, включая:

«Девочка-скандал»

«К разуму ушла»

Особое внимание стоит уделить песне «Дымом лечилась», которая уже собрала более 400 миллионов просмотров в социальных сетях!

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых песен Инны Вальтер и погрузиться в атмосферу её концерта под аккомпанемент глубокого бархатного голоса. Мы ждем вас на этом ярком музыкальном событии!