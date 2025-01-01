Инна Разумихина. Спасибо скажу!

Концертная программа Инны Разумихиной: "Спасибо скажу"

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Инна Разумихина приглашает вас на концертную программу "Спасибо скажу". Это искренний разговор о жизни, любви и духовном поиске, который станет настоящим событием для поклонников русской поэзии и современной авторской песни.

Музыка и поэзия в одном концерте

В сопровождении двух гитар и при участии talented музыканта Олега Дорогова, Инна исполнит песни на стихи известных русских поэтов-классиков и современных авторов. Ее проникновенные композиции не оставят равнодушными зрителей и поставят перед ними глубокие философские вопросы:

Почему человеческая жизнь столь быстротечна, тогда как чувство любви кажется вечным?

Каково предназначение души, связанной земными узами?

Философия и вдохновение

Название концерта отражает взгляд самой исполнительницы на жизнь, вдохновленный словами игумена Тихона (Борисова): «Смотри вперёд — с надеждой, назад — с благодарностью, наверх — с молитвой, вниз — с покаянием, в себя — со вниманием, вокруг — с любовью!»

Не упустите возможность стать частью этого эмоционального вечера, который оставит впечатления на долгое время.