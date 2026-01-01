Оповещения от Киноафиши
Инна Каменева
Инна Каменева

Инна Каменева

6+
Возраст 6+

О концерте

Знакомство с Инной Каменевой: праздник песни в Воронеже

Приглашаем вас на необычное мероприятие в Воронеже! Заслуженная артистка Республики Мордовия Инна Каменева представит праздничную Встречу Весны. Это событие обещает стать не только музыкальным, но и душевным общением с зрителями.

О артистке

Инна Каменева родом из Воронежской губернии, сейчас живет в Москве. Она является доцентом кафедры сольного народного пения в Московской государственной институте культуры, а также выпускницей Российской Академии Музыки имени Гнесиных.

Инна активно выступает на различных фестивалях и конкурсов, в числе которых православный фестиваль «Оптинская весна», а также телевизионные программы, такие как «Поле Чудес» и «Привет, Андрей». Она была постоянным членом жюри на различных конкурсах, включая «Хранители наследия России».

Что вас ждет на концерте

На встрече Инна исполнит свои лучшие песни, а также известные народные мелодии, которые уже полюбились многим. В программе обещаны шутки и мечты, которые создадут атмосферу праздника и тепла.

Не упустите возможность познакомиться с удивительным миром народной музыки и насладиться вечером, наполненным эмоциями и хорошим настроением. Инна будет рада встрече с каждым из вас!

Апрель
26 апреля воскресенье
18:00
Eventuki Воронеж, Фридриха Энгельса, 52, Бизнес-пространство «Прогресс», –1 этаж
от 1000 ₽

