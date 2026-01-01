Оповещения от Киноафиши
Инкогнито

16+
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте

«Инкогнито» на большом весеннем концерте

Группа «Инкогнито» приглашает вас на яркое музыкальное событие в клубе «Урбан». Концерт, который состоится 19 марта, станет важной вехой в творчестве коллектива, который представит новую программу под названием «Не гаси свет».

Что ждать от концерта?

На встрече с поклонниками прозвучат все песни с нового альбома, который вызвал большой интерес у зрителей. Кроме новинок, вы сможете насладиться любимыми хитами группы: «Чистая вода», «Бесконечность» и «Бессимптомная любовь». Эти композиции уже давно завоевали популярность и стали настоящими гимнами для фанатов.

Уникальная атмосфера

Концерт «Инкогнито» обещает стать незабываемым событием с особой атмосферой, где каждый зритель сможет почувствовать мощь живого исполнения и получить яркие эмоции. Не пропустите возможность увидеть своих любимых музыкантов на одной сцене!

Подготовьтесь к встрече с творчеством, полным энергии и глубины. Мы ждем вас на концерте!

Март
19 марта четверг
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2200 ₽

