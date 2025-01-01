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Инкогнито. Презентация альбома «Самурай»
Киноафиша Инкогнито. Презентация альбома «Самурай»

Инкогнито. Презентация альбома «Самурай»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома группы «Инкогнито» в клубе «А2»

15 октября в клубе «А2» состоится долгожданная презентация нового альбома группы «Инкогнито» под названием «Самурай». Это событие станет настоящим праздником для всех меломанов и поклонников группы.

10 треков — 10 историй

Альбом включает в себя 10 абсолютно новых треков, каждая песня представляет собой уникальную музыкальную иллюстрацию. «Самурай» — это не просто набор композиций, а целый музыкальный фильм, где каждая история заслуживает внимания. Стас Шклярский, лидер группы, отмечает: «Здесь нет проходных песен, все они самодостаточны». Слушатели смогут насладиться разнообразием звучания: от тяжелых рифов до танцевальных ритмов и лирических мелодий.

Инь и ян в музыке

Альбом «Самурай» отличается от предыдущих работ группы. Как говорит Шклярский, «он получился как инь и ян: одна половина состоит из тяжелых конструкций, другая — из легких». Это создает уникальный баланс, который, безусловно, привлечет внимание слушателей.

Настроение альбома

Одной из новых песен можно охарактеризовать настроение всего альбома следующими строками: «Может быть, теперь в моем сердце пламя. Его пронесу, подниму, как знамя». Эти слова отражают глубину и эмоциональность, присущую творчеству группы.

Хиты на концерте

На презентации зрителей ожидает не только исполнение новых треков, но и визитные карточки группы — песни «Чистая вода», «Бесконечность», «Бессимптомная любовь». Это отличная возможность для поклонников насладиться как новыми композициями, так и полюбившимися хитами.

Не пропустите это музыкальное событие! 15 октября в клубе «А2» группа «Инкогнито» представит альбом «Самурай», который уже обещает стать ярким моментом в музыкальной жизни города.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
20:00 от 1800 ₽

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