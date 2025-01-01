Меню
ink street 101
Билеты от 499₽
Киноафиша ink street 101

ink street 101

16+
Возраст 16+
Билеты от 499₽

О концерте/спектакле

Ink Street 101 с концертом в вашем городе

В этом месяце ваш город примет долгожданное событие для любителей музыки – концерт группы Ink Street 101. Это захватывающее представление станет отличной возможностью насладиться живым исполнением уникальной рок-инди музыки.

О группе

Ink Street 101 – это не просто рок-группа, а настоящая живой эксперимент в музыкальном пространстве. Их стиль сочитает элементы инди и альтернативного рока, что делает каждое выступление ярким и запоминающимся. Музыканты уже успели зарекомендовать себя на местной сцене, собирая полный зал на каждом концерте.

Что ожидать от концерта

Вы сможете услышать как уже полюбившиеся песни, так и новые композиции, которые группа готовит к релизу. Один из главных козырей Ink Street 101 – их харизматичные живые выступления, которые погружают зрителей в мир музыки и эмоций. Будьте готовы к тому, что вечер будет полон энергии и мелодий, которые заставят вас танцевать.

Информация для зрителей

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Подготовьтесь заранее: проверьте доступные места и приходите с отличным настроением. Концерт обещает быть незабываемым, и стать одним из тех вечеров, о которых вы будете вспоминать долго.

Следите за обновлениями на официальной странице группы и не забудьте пригласить друзей – вместе вам будет еще интереснее! Спешите, билеты распродаются очень быстро.

Купить билет на концерт ink street 101

Октябрь
24 октября пятница
19:00
Пространство «Смена» Москва, Товарищеский пер., 4, стр. 5
от 499 ₽
В других городах
Октябрь
20 октября понедельник
19:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 599 ₽
29 октября среда
19:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 499 ₽

