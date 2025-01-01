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Индульгенция. Игра
Киноафиша Индульгенция. Игра

Спектакль Индульгенция. Игра

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальный опыт playback-театра в Театральном пространстве «За нарисованным очагом»

«Индульгенция. Игра» — это спектакль в жанре playback, где зрители становятся полноправными участниками действия. Вы можете поделиться своей историей или эмоцией, и актеры тут же воплотят её на сцене, создавая живое представление из того, что близко каждому из нас.

Что ждет зрителей?

  • Интерактивность: Участники становятся соавторами спектакля, где ни одна история не будет повторена дважды. Каждый показ — это уникальное представление, созданное благодаря вашим рассказам.

  • Эмоции и искренность: Драматизация повседневных историй наполняет спектакль юмором и трогательными моментами, отражая знакомые чувства и ситуации.

  • Театр на грани жизни: Это погружение в пространство, где слово становится действием, а каждый слушатель — настоящим актером на импровизированной сцене.

Для кого спектакль?

Этот формат подойдет как для семей, так и для компаний друзей, и для тех, кто приходит в театр в поисках новых впечатлений. Спектакль создаст атмосферу искреннего общения, поддержки и удивительных открытий.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
19:00 от 1500 ₽

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