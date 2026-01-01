Инди-фестиваль «Близость». Бонд с кнопкой, Аффинаж и другие

Оповещения от Киноафиши
Инди-фестиваль «Близость» в Москве — новая волна музыкальных открытий

Фестиваль «Близость» вновь ждет своих зрителей! На трех сценах выступят более quinze групп, среди которых — «Бонд с кнопкой», «Аффинаж», Дарья Виардо, «Где Фантом», obraza net, «Рубеж веков», «я Софа», «кё», «ПИЛС» и «Черное на белом». Впервые музыкальным куратором фестиваля выступит Илья Золотухин из группы «Бонд с кнопкой».

Разнообразие жанров и искренность исполнителей

«Близость» — это проект, который представляет срез новейшей музыки, охватывающий все от инди-фолка до электро-панка. Особенностью фестиваля является атмосфера, свободная от дистанции и пафоса. Здесь зрители и музыканты будут находиться в доверительной и искренней обстановке.

Открытие новых имен и вторичная волна артистов

Фестиваль окажется интересен тем, кто ценит разнообразие музыкальных стилей и искренность исполнения. По окончании фестиваля состоится объявление второй волны артистов, так что следите за новостями и не пропустите обновления!

Июль
4 июля суббота
15:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 4000 ₽

