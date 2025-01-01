Меню
Инь-Ян
6+
«Инь-Ян»: концерт группы в Репино-Ленинское

Готовьтесь к незабываемому вечеру! Концерт группы «Инь-Ян» обещает стать настоящим праздником для любителей качественной музыки. Это событие состоится в живописном поселке Репино-Ленинское, обеспечив зрителям не только отличный звук, но и атмосферу единства с природой.

О группе

Группа «Инь-Ян» известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы рок-музыки, фолка и восточных мелодий. Их песни погружают слушателей в мир глубоких эмоций и размышлений. Каждое выступление группы – это не просто концерт, а настоящее путешествие по звуковым просторам.

Что ожидать

На концерте будут исполнены как новые хиты, так и любимые старые композиции, которые уже стали классикой. Зрители смогут насладиться живым звучанием, полным энергии и драйва.

Почему стоит посетить

Это не просто возможность услышать любимую музыку, но и шанс провести вечер в компании единомышленников и ценителей музыки. Репино-Ленинское с его прекрасными пейзажами создаст идеальную атмосферу для такого события.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия. Присоединяйтесь к нам на концерте группы «Инь-Ян» и окунитесь в мир музыки и эмоций!

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
19:00 от 15000 ₽

