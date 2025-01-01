Имя: когда ужин оборачивается откровением

Приглашаем вас на спектакль «Имя», где обычный дружеский ужин превращается в поле битвы умов и эмоций. Марокканская кухня и легкое вино создают атмосферу уюта, но спокойствие обманчиво.

Сюжет

Выбор имени для будущего ребенка становится искрой, зажигающей пламя споров и раздоров. С каждым блюдом напряжение нарастает, и скоро на поверхность всплывают секреты, способные изменить все.

Тайны за ужином

Что же скрывается за безобидным разговором о имени? Какие тайны хранит каждый из гостей? «Имя» — это не просто спектакль, это путешествие в глубины человеческих отношений, где каждый выбор может иметь неожиданные последствия.

Подарите себе вечер, полный интриг и открытий, и узнайте, что же такое «Имя» и какую роль оно играет в судьбах героев.