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Спектакль Имя

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Имя: когда ужин оборачивается откровением

Приглашаем вас на спектакль «Имя», где обычный дружеский ужин превращается в поле битвы умов и эмоций. Марокканская кухня и легкое вино создают атмосферу уюта, но спокойствие обманчиво.

Сюжет

Выбор имени для будущего ребенка становится искрой, зажигающей пламя споров и раздоров. С каждым блюдом напряжение нарастает, и скоро на поверхность всплывают секреты, способные изменить все.

Тайны за ужином

Что же скрывается за безобидным разговором о имени? Какие тайны хранит каждый из гостей? «Имя» — это не просто спектакль, это путешествие в глубины человеческих отношений, где каждый выбор может иметь неожиданные последствия.

Подарите себе вечер, полный интриг и открытий, и узнайте, что же такое «Имя» и какую роль оно играет в судьбах героев.

Режиссер
Сергей Афанасьев
В ролях
Павел Поляков
Егор Овечкин
Дарья Зырянова
Антон Войналович
Екатерина Жирова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 15 августа
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