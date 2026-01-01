Спектакль Имя

Искрометная комедия «Имя» в Театре Эстрады

В Театре Эстрады предстоит увидеть спектакль по пьесе «Имя» («Le Prenom») французских авторов Александра де ла Пательера и Матьё Делапорта. Режиссеры Сергей Кальварский и Наталья Капустина представят зрителям захватывающую историю, в которой заняты такие актеры, как Александра Ребенок, Александр Семчев/Дмитрий Куличков, Андрей Максимов, Эльдар Калимулин и Софья Аржаных.

Семейный ужин и неожиданные revelations

Представьте себе идеальный вечер: уютная московская квартира, изысканный ужин в кругу самых близких людей. Главный герой, готовящийся стать отцом, вдруг называет необычное имя для своего будущего малыша. Это провокационное имя запускает споры и откровения, превращая непринужденную беседу в настоящее поле боя.

Споры вспыхивают, и за одним лишь словом следуют искрометные размолвки. За вечер участники ужина раскрывают не только неожиданные факты о себе, но и о своих представлениях друг о друге. Грандиозный скандал, разгоревшийся «на ровном месте», уводит зрителей в мир комичных и абсурдных ситуаций, открывая главную тайну этой семьи.

Эмоциональный аттракцион и культурная ценность

Зрителей ждет настоящий эмоциональный аттракцион, где остроумные шутки переплетаются с глубоким психологизмом. Эта комедия оставит незабываемое впечатление и заставит по-иному взглянуть на самые обыденные вещи.

Мировой хит на московской сцене

Пьеса «Имя» («Le Prenom») — один из основных хитов современной французской драматургии, который пользовался огромной популярностью в Париже и был показан более чем в 100 театрах по всему миру. В этом сезоне история снова обретает жизнь на московской сцене.

Создатели и исполнители

Авторы пьесы: Александр де ла Пательер и Матьё Делапорт

Перевод: Александр Питч

Режиссеры-постановщики: Сергей Кальварский и Наталья Капустина

Генеральные продюсеры: Евгений Финкельштейн и Надежда Соловьева

Блестящий актерский состав

Александра Ребенок

Александр Семчев / Дмитрий Куличков

Андрей Максимов

Эльдар Калимулин

Софья Аржаных

