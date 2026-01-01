Спектакль Имя

12+
Продолжительность 100 минут
О спектакле

Искрометная комедия «Имя» в Театре Эстрады

В Театре Эстрады предстоит увидеть спектакль по пьесе «Имя» («Le Prenom») французских авторов Александра де ла Пательера и Матьё Делапорта. Режиссеры Сергей Кальварский и Наталья Капустина представят зрителям захватывающую историю, в которой заняты такие актеры, как Александра Ребенок, Александр Семчев/Дмитрий Куличков, Андрей Максимов, Эльдар Калимулин и Софья Аржаных.

Семейный ужин и неожиданные revelations

Представьте себе идеальный вечер: уютная московская квартира, изысканный ужин в кругу самых близких людей. Главный герой, готовящийся стать отцом, вдруг называет необычное имя для своего будущего малыша. Это провокационное имя запускает споры и откровения, превращая непринужденную беседу в настоящее поле боя.

Споры вспыхивают, и за одним лишь словом следуют искрометные размолвки. За вечер участники ужина раскрывают не только неожиданные факты о себе, но и о своих представлениях друг о друге. Грандиозный скандал, разгоревшийся «на ровном месте», уводит зрителей в мир комичных и абсурдных ситуаций, открывая главную тайну этой семьи.

Эмоциональный аттракцион и культурная ценность

Зрителей ждет настоящий эмоциональный аттракцион, где остроумные шутки переплетаются с глубоким психологизмом. Эта комедия оставит незабываемое впечатление и заставит по-иному взглянуть на самые обыденные вещи.

Мировой хит на московской сцене

Пьеса «Имя» («Le Prenom») — один из основных хитов современной французской драматургии, который пользовался огромной популярностью в Париже и был показан более чем в 100 театрах по всему миру. В этом сезоне история снова обретает жизнь на московской сцене.

Создатели и исполнители

  • Авторы пьесы: Александр де ла Пательер и Матьё Делапорт
  • Перевод: Александр Питч
  • Режиссеры-постановщики: Сергей Кальварский и Наталья Капустина
  • Генеральные продюсеры: Евгений Финкельштейн и Надежда Соловьева

Блестящий актерский состав

  • Александра Ребенок
  • Александр Семчев / Дмитрий Куличков
  • Андрей Максимов
  • Эльдар Калимулин
  • Софья Аржаных

Готовы стать свидетелями самого непредсказуемого ужина в вашей жизни? Занимайте места — будет жарко!

В ролях
Александр Семчев
Александра Ребенок
Эльдар Калимулин
Дмитрий Куличков
Наталья Капустина

Июнь
14 июня воскресенье
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 2000 ₽

