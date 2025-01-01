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Спектакль Имя

Постановка
Театр «Кот» 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Имя, которое изменит всё: удивительная постановка о семейных тайнах в Театре "Кот"

На сцене театра развернётся увлекательная драма, где обычный семейный ужин обернётся настоящей детективной историей. Венсан, готовящийся стать отцом, на вопрос о выборе имени для своего будущего малыша неожиданно произносит имя «Адольф». Это невинное, на первый взгляд, имя становится катализатором для откровений, которые потрясут всю семью.

Сюжет, полный откровений

В ходе вечера каждый из участников ужина сталкивается с неожиданными истинами о том, как их воспринимают окружающие. Эти revelations не только заставят их взглянуть на себя иначе, но и выявят скрытые напряжения и недопонимания в отношениях. Так, выбор имени становится символом того, как маленькое решение может повлиять на судьбы людей вокруг.

Блестящая сатира на современное общество

Постановка представляет собой остроумную сатиру на современные социальные нормы и предвзятости. Она погружает зрителей в мир, где каждое слово и действие имеют значение, а простые вещи могут обернуться большими последствиями. Это не просто история о выборе имени, это исследование человеческой природы и отношений.

Не упустите возможность увидеть спектакль

Не пропустите уникальную возможность стать частью этой захватывающей истории. Спектакль обещает не только развлечь, но и заставить задуматься о важности слова и значимости выбора в нашей жизни. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Юлия Воронцова
Андрей Кружков
Дмитрий Орлов
Максим Амоль
Ксения Курова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 17 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
18:00 от 1400 ₽
Воронеж, 20 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

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