Спектакль Имя

Имя, которое изменит всё: удивительная постановка о семейных тайнах в Театре "Кот"

На сцене театра развернётся увлекательная драма, где обычный семейный ужин обернётся настоящей детективной историей. Венсан, готовящийся стать отцом, на вопрос о выборе имени для своего будущего малыша неожиданно произносит имя «Адольф». Это невинное, на первый взгляд, имя становится катализатором для откровений, которые потрясут всю семью.

Сюжет, полный откровений

В ходе вечера каждый из участников ужина сталкивается с неожиданными истинами о том, как их воспринимают окружающие. Эти revelations не только заставят их взглянуть на себя иначе, но и выявят скрытые напряжения и недопонимания в отношениях. Так, выбор имени становится символом того, как маленькое решение может повлиять на судьбы людей вокруг.

Блестящая сатира на современное общество

Постановка представляет собой остроумную сатиру на современные социальные нормы и предвзятости. Она погружает зрителей в мир, где каждое слово и действие имеют значение, а простые вещи могут обернуться большими последствиями. Это не просто история о выборе имени, это исследование человеческой природы и отношений.

Не упустите возможность увидеть спектакль

Не пропустите уникальную возможность стать частью этой захватывающей истории. Спектакль обещает не только развлечь, но и заставить задуматься о важности слова и значимости выбора в нашей жизни. Билеты уже в продаже!