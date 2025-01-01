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Имя России — Александр Невский
Билеты от 800₽
Киноафиша Имя России — Александр Невский

Спектакль Имя России — Александр Невский

Постановка
Глас 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Звон меча, удары штыков и перезвон колоколов

Звон меча, доставаемого из ножен, удары штыков, перезвон колоколов, молитвы и победный клич — так великое княжество ковало свою судьбу. Спектакль «Александр Невский» погружает зрителей в эпоху, когда наш герой отстаивал интересы государства и защищал его от вражеских сил, осуществляя дипломатические миссии на Восток.

Историческая точность и динамика

Действо охватывает всю историю княжения Александра Невского, образно и динамично передавая ключевые события того времени. Режиссер-постановщик Татьяна Белевич создала этот жизнеутверждающий спектакль к 800-летию со дня рождения великого князя. На сегодняшний день это единственный спектакль в России, основанный на житийных текстах о святом благоверном князе.

Цитаты и философия

«Бог — в правде», — говорит великий князь, и мы знаем цену этих слов, которые становятся лейтмотивом постановки.

Награды и признание

Спектакль был отмечен дипломом XX международного театрального форума «Золотой Витязь» в 2022 году в номинации «За лучший художественно-образовательный спектакль». Это подтверждает высокую художественную ценность и образовательный аспект данной работы.

 

Режиссер
Татьяна Белевич
В ролях
Дмитрий Алешкин
Мария Королева
Александр Хохлов
Екатерина Лисовая
Михаил Панюков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Глас Москва, Б.Татарская, 29
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Имя России — Александр Невский

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