Спектакль Имя России — Александр Невский

Звон меча, удары штыков и перезвон колоколов

Звон меча, доставаемого из ножен, удары штыков, перезвон колоколов, молитвы и победный клич — так великое княжество ковало свою судьбу. Спектакль «Александр Невский» погружает зрителей в эпоху, когда наш герой отстаивал интересы государства и защищал его от вражеских сил, осуществляя дипломатические миссии на Восток.

Историческая точность и динамика

Действо охватывает всю историю княжения Александра Невского, образно и динамично передавая ключевые события того времени. Режиссер-постановщик Татьяна Белевич создала этот жизнеутверждающий спектакль к 800-летию со дня рождения великого князя. На сегодняшний день это единственный спектакль в России, основанный на житийных текстах о святом благоверном князе.

Цитаты и философия

«Бог — в правде», — говорит великий князь, и мы знаем цену этих слов, которые становятся лейтмотивом постановки.

Награды и признание

Спектакль был отмечен дипломом XX международного театрального форума «Золотой Витязь» в 2022 году в номинации «За лучший художественно-образовательный спектакль». Это подтверждает высокую художественную ценность и образовательный аспект данной работы.