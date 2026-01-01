Импровизируя с Вивальди: итальянское барокко на исторических инструментах

Музыка итальянского барокко в Москве

Петербургский лютнист Константин Щеников-Архаров приглашает всех ценителей классической музыки на уникальный концерт, где будет представлена музыка итальянского барокко в её самом живом и непредсказуемом исполнении.

О программе

На концерте прозвучат произведения выдающегося композитора эпохи барокко Антонио Вивальди. Такая музыка, как ни одна другая, способна перенести слушателя в атмосферу XVII–XVIII веков. В тот период итальянские музыканты часто импровизировали во время исполнения, сохраняя динамику и эмоциональную насыщенность каждого произведения.

Исполнители

Концерт пройдет в сопровождении талантливых музыкантов: Елены Давыдовой (скрипка), Дарьи Маглеваной (скрипка) и Андрея Березина (виолончель). Каждый из исполнителей привнесет свою уникальную интерпретацию, добавляя новые оттенки в звучание.

Забытая традиция

Итальянская традиция импровизации, несмотря на свою многовековую историю, остается широко недооцененной. Константин Щеников-Архаров получает возможность повторить этот опыт, напомнив слушателям о том, как могла звучать музыка триста лет назад. Это не просто концерт — это возвращение к истокам.

Не упустите возможность стать свидетелем невероятного музыкального события. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя волшебство старинной итальянской музыки!