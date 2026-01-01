Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Импровизируя с Вивальди: итальянское барокко на исторических инструментах
Билеты от 600₽
Киноафиша Импровизируя с Вивальди: итальянское барокко на исторических инструментах

Импровизируя с Вивальди: итальянское барокко на исторических инструментах

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте

Музыка итальянского барокко в Москве

Петербургский лютнист Константин Щеников-Архаров приглашает всех ценителей классической музыки на уникальный концерт, где будет представлена музыка итальянского барокко в её самом живом и непредсказуемом исполнении.

О программе

На концерте прозвучат произведения выдающегося композитора эпохи барокко Антонио Вивальди. Такая музыка, как ни одна другая, способна перенести слушателя в атмосферу XVII–XVIII веков. В тот период итальянские музыканты часто импровизировали во время исполнения, сохраняя динамику и эмоциональную насыщенность каждого произведения.

Исполнители

Концерт пройдет в сопровождении талантливых музыкантов: Елены Давыдовой (скрипка), Дарьи Маглеваной (скрипка) и Андрея Березина (виолончель). Каждый из исполнителей привнесет свою уникальную интерпретацию, добавляя новые оттенки в звучание.

Забытая традиция

Итальянская традиция импровизации, несмотря на свою многовековую историю, остается широко недооцененной. Константин Щеников-Архаров получает возможность повторить этот опыт, напомнив слушателям о том, как могла звучать музыка триста лет назад. Это не просто концерт — это возвращение к истокам.

Не упустите возможность стать свидетелем невероятного музыкального события. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя волшебство старинной итальянской музыки!

Купить билет на концерт Импровизируя с Вивальди: итальянское барокко на исторических инструментах

Помощь с билетами
Июнь
28 июня воскресенье
19:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 600 ₽

В ближайшие дни

Стендап с Венеры
18+
Юмор

Стендап с Венеры

28 мая в 20:00 Standup Club на Трубной
от 800 ₽
Saturday Night: Afro-Dite
12+
Регги

Saturday Night: Afro-Dite

27 июня в 22:00 Клуб Алексея Козлова
от 1500 ₽
Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
6+
Неоклассика

Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

20 июня в 19:00 ЦСКА Арена
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше