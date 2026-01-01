Уникальное комедийное шоу «Импровизаторы» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, в Дворце Искусств Ленинградской области, пройдет захватывающее комедийное шоу «Импровизаторы». На сцене выступят талантливые актёры: Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун. Они создадут уникальное представление прямо на ваших глазах, примеряя абсурдные образы и оказываясь в неожиданных ситуациях.

Каждое выступление становится уникальным благодаря зрителям, которые задают актёрам темы и персонажей для импровизаций. Именно поэтому каждое представление — это неповторимый опыт для каждого участника.

Шоу «Импровизаторы» — это комедия без сценария и подготовки, в которой зрители становятся соавторами. Приходите, чтобы стать не только зрителем, но и автором сценария этого уникального шоу!

Возрастное ограничение

Обращаем ваше внимание, что шоу «Импровизаторы» имеет строгое возрастное ограничение — 18+. Лица, не достигшие этого возраста, не будут допущены на концерт, даже в сопровождении родителей или законных представителей.

Контроль на входе

На входе в зрительный зал проводится паспортный контроль. Пожалуйста, не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность.