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Импровизаторы
Киноафиша Импровизаторы

Импровизаторы

18+
Возраст 18+

О концерте

Уникальное комедийное шоу «Импровизаторы» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, в Дворце Искусств Ленинградской области, пройдет захватывающее комедийное шоу «Импровизаторы». На сцене выступят талантливые актёры: Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун. Они создадут уникальное представление прямо на ваших глазах, примеряя абсурдные образы и оказываясь в неожиданных ситуациях.

Каждое выступление становится уникальным благодаря зрителям, которые задают актёрам темы и персонажей для импровизаций. Именно поэтому каждое представление — это неповторимый опыт для каждого участника.

Шоу «Импровизаторы» — это комедия без сценария и подготовки, в которой зрители становятся соавторами. Приходите, чтобы стать не только зрителем, но и автором сценария этого уникального шоу!

Возрастное ограничение

Обращаем ваше внимание, что шоу «Импровизаторы» имеет строгое возрастное ограничение — 18+. Лица, не достигшие этого возраста, не будут допущены на концерт, даже в сопровождении родителей или законных представителей.

Контроль на входе

На входе в зрительный зал проводится паспортный контроль. Пожалуйста, не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность.

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В других городах
Сентябрь
12 сентября суббота
15:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42

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