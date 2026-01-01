Оповещения от Киноафиши
Импровизаторы. 10 лет. Екатеринбург
Киноафиша Импровизаторы. 10 лет. Екатеринбург

Импровизаторы. 10 лет. Екатеринбург

18+
Возраст 18+

О концерте

«Импровизаторы» в МТС Live Холл Екатеринбург

В Екатеринбург возвращаются «Импровизаторы» — уникальное шоу, которое уже долгое время радует зрителей своей способностью создавать комедийные сюжеты в режиме реального времени. Все это благодаря талантливым участникам: Арсению Попову, Дмитрию Позову, Сергею Матвиенко и Антону Шастуну.

Комедия без сценария

«Импровизаторы» — это проект, в котором всё происходит спонтанно. Участники шоу не используют заранее подготовленные шутки или сценарии; вся комедия рождается прямо на сцене, под контролем и Натиском эмоций зрителей.

Зрители становятся соавторами

Одной из главных фишек шоу является то, что зрители активно участвуют в создании комедийных моментов. Вы сможете предложить свои темы для шуток и перевоплощений, становясь полноправным соавтором этого увлекательного вечернего представления!

Для кого это шоу?

Шоу «Импровизаторы» подходит всем, кто ищет повод посмеяться и полюбует на актёров в неожиданных ситуациях. Однако, обратите внимание: это мероприятие имеет возрастное ограничение 18+. Поэтому, если вы цените остроумие и непредсказуемость, обязательно не пропустите это яркое мероприятие.

Купить билет на концерт Импровизаторы. 10 лет. Екатеринбург

В других городах
Ноябрь
15 ноября воскресенье
19:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 900 ₽

