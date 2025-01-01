Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Импровизация в Импров клубе
Киноафиша Импровизация в Импров клубе

Импровизация в Импров клубе

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импров клуб: мир непредсказуемой комедии

Загляните в Импров клуб, чтобы познакомиться с самым разнообразным и увлекательным жанром комедии — импровизацией. Здесь вы станете свидетелем уникальных выступлений, где каждый момент наполняется неожиданными поворотами и искренним смехом.

Что вас ждет?

В Импров клубе вас ждут отборные импровизационные форматы. Участники выступают без заранее заготовленных фраз и сценариев. Все шутки и комические ситуации рождаются прямо на глазах у зрителей, что делает каждое представление уникальным.

Почему стоит посетить?

  • Непредсказуемость: Каждый вечер — это новая история, полная неожиданных поворотов.
  • Взаимодействие с публикой: Зрители могут стать частью шоу, предлагая идеи и темы для импровизации.
  • Уникальные артисты: Вам представят талантливых комиков, которые мастера импровизации и умеют находить общий язык с публикой.

Не упустите возможность погрузиться в мир живой комедии, где смех и радость — главные герои вечера. Записывайтесь на представление в Импров клубе и готовьтесь к впечатлениям, которые вы не забудете!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 25 июля
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 26 июля
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 27 июля
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 1 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 2 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 8 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 9 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 10 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 15 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 17 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 22 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 23 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 24 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 29 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 30 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 31 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 5 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 6 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 7 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 12 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 13 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 14 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 19 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 20 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 26 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 27 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 3 октября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 4 октября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 10 октября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

Shaman
6+
Поп
Shaman
27 марта в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 3000 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
16 августа в 15:00 Пространство DKRT
от 699 ₽
Музыка среди звезд
12+
Классическая музыка
Музыка среди звезд
17 октября в 19:00 Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше