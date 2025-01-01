Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Импровизационное шоу «НейроNews»
Киноафиша Импровизационное шоу «НейроNews»

Импровизационное шоу «НейроNews»

18+
Возраст 18+

О концерте

Комедийное шоу: обсуждение новостей и нейросетевых приколов

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу, где комики вместе со зрителями обсуждают самые забавные и необычные новости со всего мира. В программе вечеринки — не только смех, но и возможность увидеть, как юмор и технологии пересекаются в нашем повседневном жизни.

Как проходит шоу

На нашем мероприятии комики будут накидывать шутки на свежие новости и стараться отыскать среди них те, что были сгенерированы нейросетями. Это создаёт потрясающее взаимодействие между артистами и аудиторией, ведь зрители также могут принимать активное участие в обсуждении.

Приходите заранее

Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу. Мы рекомендуем вам приходить заранее — так у вас будет возможность занять наиболее комфортные места и сделать заказ на напитки или закуски. Обсудите с друзьями любимые новости — возможно, вы сами станете частью нашего веселого вечера!

Не упустите шанс поучаствовать в этом удивительном комедийном опыте. Обещаем вам море смеха и отличное настроение!

Купить билет на концерт Импровизационное шоу «НейроNews»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
23 декабря вторник
20:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 300 ₽

В ближайшие дни

Шостакович. Эстрада. Театр. Кино
0+
Классическая музыка
Шостакович. Эстрада. Театр. Кино
22 января в 19:00 Свердловская филармония
от 1100 ₽
Музыкальная сказка «Щелкунчик»
0+
Классическая музыка
Музыкальная сказка «Щелкунчик»
28 декабря в 14:30 Окружной дом офицеров
от 500 ₽
Stand Up на опыте
18+
Юмор
Stand Up на опыте
9 января в 18:00 Pravda Bar
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше