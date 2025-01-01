Меню
Импровизационное шоу «НейроNews»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедия на стыке реальности и фантазии

Приглашаем вас на уникальное шоу, где комики совместно со зрителями обсуждают самые смешные и странные новости. Это не просто выступление, это настоящий интерактивный опыт, в котором каждый гость может стать частью триумфального веселья!

Интерактивный формат

На протяжении всего вечера участники будут накидывать шутки и комические комментарии на актуальные события, а также пытаться выяснить, какие из новостей были придуманы нейросетью. Это отличная возможность увидеть комиков в действии и вместе с ними смеяться над абсурдными новинками из мира информации.

Советы для зрителей

Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу. Мы рекомендуем приходить заранее для того, чтобы занять удобные места и сделать заказ на угощения. Так вы сможете максимально насладиться атмосферой и подготовиться к буре эмоций!

Не пропустите!

Это шоу — шанс увидеть, как комедия может соединить людей, включая живое взаимодействие со зрителями. Приходите вместе с друзьями и готовьтесь к отличному времени!

Октябрь
14 октября вторник
20:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 300 ₽

