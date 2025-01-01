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Импровизационное шоу «НейроNews»
Киноафиша Импровизационное шоу «НейроNews»

Импровизационное шоу «НейроNews»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийное шоу: смешные новости и нейросети

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу, где зрители становятся активными участниками увлекательного обсуждения смешных и странных новостей. На этом мероприятии комики вместе с вами анализируют актуальные события, добавляя к ним свою порцию юмора.

Что вас ждет?

Комики не только обсуждают новости, но и пытаются выявить среди них те, которые могли быть придуманы нейросетью. Это создает увлекательный интерактив, где каждый может высказать свое мнение и посмеяться над абсурдностью происходящего.

Не опаздывайте!

Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу. Мы настоятельно рекомендуем приходить заранее, чтобы занять удобные места и сделать заказ. Это отличная возможность насладиться атмосферой ожидания и настроиться на позитивный лад.

Интересные факты

Современные нейросети уже активно участвуют в создании контента, включая шутки и даже сценарии. Поэтому на нашем шоу вы сможете увидеть, как искусственный интеллект может влиять на юмор и как комики интерпретируют его «работы»!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного комедийного эксперимента. Ждем вас на нашем шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 24 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
19:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Большой открытый микрофон
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Юмор
Большой открытый микрофон
14 августа в 20:00 Standup Spot
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