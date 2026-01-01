Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Импровизационное шоу «Добрый, б#@$ть, вечер!»
Киноафиша Импровизационное шоу «Добрый, б#@$ть, вечер!»

Импровизационное шоу «Добрый, б#@$ть, вечер!»

18+
Возраст 18+

О концерте

Импровизационное шоу «Добрый, б#@$ть, вечер!» в Сочи

Кирилл Стоун — один из самых узнаваемых импров-комиков страны. Он стал финалистом популярного шоу «Comedy Баттл» и известен как участник и победитель программы «Не спать» в составе панк-дуэта «Lajja Minelli». Его выступления наполнены искренним юмором и неожиданными поворотами событий, что делает каждое шоу уникальным.

На сцене Кирилл демонстрирует свое мастерство импровизации, взаимодействуя с залом и создавая комические ситуации на ходу. Это шоу — отличный способ провести вечер в компании хорошего настроения и остроумных шуток.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого выступления. Приходите на «Добрый, б#@$ть, вечер!» и насладитесь атмосферой живого юмора!

Купить билет на концерт Импровизационное шоу «Добрый, б#@$ть, вечер!»

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
14 июня воскресенье
20:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 599 ₽

В ближайшие дни

Лунная серенада. Концерт при свечах
12+
Классическая музыка

Лунная серенада. Концерт при свечах

26 июня в 19:00 Зал органной и камерной музыки
от 500 ₽
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
6+
Рок

Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO

8 октября в 19:00 Зимний театр
Билеты
Концерт органной музыки. Тимур Карданов (орган)
12+
Классическая музыка

Концерт органной музыки. Тимур Карданов (орган)

7 октября в 19:00 Зал органной и камерной музыки
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше