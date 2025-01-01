Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Импров-спектакль
Билеты от 500₽
Киноафиша Импров-спектакль

Импров-спектакль

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Импров-спектакль в Still Standup Moscow

Приглашаем вас на уникальный импров-спектакль в уютном пространстве Still Standup Moscow! Это мероприятие обещает быть незабываемым опытом для любителей театра и активного отдыха.

Что вас ждет?

На сцене встретятся талантливые актеры, которые будут создавать захватывающие сюжеты на глазах у зрителей. Каждый спектакль — это интерактивное взаимодействие, где зал становится не просто свидетелем, а активным участником действия.

Формат и особенность

Импровизация позволяет актерам проявить всю свою артистическую свободу. Они будут использовать идеи и предложения зрителей, превращая них в увлекательные сценки. Это значит, что каждый показ будет уникальным и неповторимым!

О месте проведения

Still Standup Moscow — это популярное в столице место, где смешиваются комедия и театр. Уютная атмосфера, интересные перфомансы и качественный звук уже завоевали сердца многих зрителей.

Для кого этот спектакль?

Импров-спектакль подойдет всем, кто любит живое искусство, хочет провести время с друзьями или встретиться с единомышленниками. Вам не нужно быть театралом, чтобы насладиться этой комедийной феерией!

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе. Рекомендуем заблаговременно забронировать места, чтобы гарантировать себе участие в этом ярком событии.

Ждем вас на нашем импров-спектакле, чтобы подарить незабываемые эмоции и впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
18:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
22 августа в 18:00 Сергеич
от 890 ₽
Наталия Гулькина
18+
Поп
Наталия Гулькина
18 октября в 18:00 Petter
от 4500 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
5 сентября в 18:30 Руки вверх!
от 1290 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше