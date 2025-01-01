Меню
Improv Show. Папа Факапа
Киноафиша Improv Show. Папа Факапа

Improv Show. Папа Факапа

16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Improv Show: Папа Факапа в Standup Brothers

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу «Папа факапа», где не только комики, но и зрители поделятся своими факапами — забавными и удивительными неудачами, которые случались с ними в жизни! Этот проект призван создать атмосферу легкости и веселья, ведь иногда провалы — это то, что сближает нас.

Что такое «Папа факапа»?

«Факап» в переводе с английского языка означает «провал» или «облом». Это сленговое выражение стало символом всех тех курьезов, которые могут произойти в жизни каждого. В нашем шоу мы предлагаем интересный формат, в котором каждый может стать не только зрителем, но и участником, рассказывая свои комические истории о неудачах.

Почему стоит посетить?

Это не просто вечер стендапа — это возможность почерпнуть вдохновение из чужих факапов и поднять настроение. Предлагаем вам не только посмеяться, но и ощутить единение с людьми, которые проходят через схожие ситуации. Кто знает, возможно, именно ваша история станет хитом вечера!

Уникальная атмосфера

Шоу «Папа факапа» — это отличная возможность для всех любителей комедии. Атмосфера дружбы и понимания напоминает о том, что в жизни важнее не успехи, а умение смеяться над собственными ошибками. Упустить шанс стать частью этого увлекательного вечера было бы большой факап!

Приходите и поделитесь своими историями, ведь самый лучший смех — это смех над собой!

9 сентября
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
19:00 от 400 ₽

