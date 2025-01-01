Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Improv. Минск
Киноафиша Improv. Минск

Improv. Минск

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийная импровизация от Improv. Минск

Improv. Минск — победители первого сезона проекта «Импровизация. Команды» на телеканале ТНТ. Это шоу, где опытные комики создают юмор прямо на сцене без каких-либо заготовок. За полтора часа вас ждет чистая импровизация!

Что вас ждет на спектакле?

Каждый момент на сцене — это настоящая неожиданность как для публики, так и для самих участников. Зрители влияют на ход событий, задавая образы и обстоятельства, в которых окажутся комики. Импровизаторы умеют обыгрывать ситуации в интересных, хорошо знакомых и новых форматах, что делает каждое выступление уникальным.

Участники шоу

Вы увидите талантливых комиков: Сергея Гороха, Сергея Шевелева, Максима Зайца, Артёма Гауса и, конечно же, зрителей, которые становятся активными участниками импровизации!

Почему стоит посетить?

Импровизация — это не только смех, но и возможность стать частью творчества. Каждый спектакль — это новое приключение, где вы сможете увидеть, как комики справляются с неожиданными ситуациями и как рождается юмор на ваших глазах.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного шоу! Покупайте билеты и готовьтесь к вечернему веселью!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 19 сентября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
Ростов-на-Дону, 20 сентября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1400 ₽
Воронеж, 21 сентября
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 26 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1400 ₽

В ближайшие дни

Маргарита Родина. Сольный стендап концерт
18+
Юмор
Маргарита Родина. Сольный стендап концерт
8 августа в 20:00 Standup Bar Krasnodar
от 2000 ₽
Cигма-бой тур: Бэтси
0+
Поп
Cигма-бой тур: Бэтси
4 ноября в 16:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 1800 ₽
Сергей Завьялов
12+
Шансон
Сергей Завьялов
9 ноября в 18:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 1700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше