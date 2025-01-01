Импров-Баттл

Каждую пятницу в Воронежском стендап клубе проходят захватывающие импров-баттлы. Команды соревнуются в пяти различных форматах, демонстрируя свои творческие способности и умение реагировать на неожиданные ситуации. В каждом туре только одна команда сможет стать финалистом и забрать денежный приз!
Импров-баттлы начинаются каждую пятницу в 22:00. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного шоу!
Рассадка осуществляется менеджером зала по 2-3 человека за столик. Чтобы занять лучшие места ближе к сцене, приходите за 30 минут до начала мероприятия.
Импровизация — это не только искусство, но и веселье! Вы сможете выбрать самую сильную и смешную команду сезона, а также насладиться атмосферой дружеского соперничества. Кроме того, это отличная возможность провести вечер в компании единомышленников и насладиться качественным юмором.
Импров-баттлы идеально вписываются в категорию стендапов, так что если вы ищете интересное мероприятие, это точно для вас!
Не пропустите шанс стать свидетелем увлекательной битвы талантов и поддержать свою любимую команду в этот сезоне!