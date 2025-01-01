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Импров-Баттл
Киноафиша Импров-Баттл

Импров-Баттл

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импров-баттлы в Воронежском стендап клубе

Каждую пятницу в Воронежском стендап клубе проходят захватывающие импров-баттлы. Команды соревнуются в пяти различных форматах, демонстрируя свои творческие способности и умение реагировать на неожиданные ситуации. В каждом туре только одна команда сможет стать финалистом и забрать денежный приз!

Когда и где?

Импров-баттлы начинаются каждую пятницу в 22:00. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного шоу!

Порядок рассадки

Рассадка осуществляется менеджером зала по 2-3 человека за столик. Чтобы занять лучшие места ближе к сцене, приходите за 30 минут до начала мероприятия.

Почему стоит прийти?

Импровизация — это не только искусство, но и веселье! Вы сможете выбрать самую сильную и смешную команду сезона, а также насладиться атмосферой дружеского соперничества. Кроме того, это отличная возможность провести вечер в компании единомышленников и насладиться качественным юмором.

Дополнительная информация

Импров-баттлы идеально вписываются в категорию стендапов, так что если вы ищете интересное мероприятие, это точно для вас!

Не пропустите шанс стать свидетелем увлекательной битвы талантов и поддержать свою любимую команду в этот сезоне!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 1 августа
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
22:00 от 600 ₽

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