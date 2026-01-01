Импрессионисты в Сибири
6+

О выставке

Импрессионисты в Сибири: уникальная выставка в Новосибирске

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина приглашает вас на масштабный выставочный проект «Импрессионисты в Сибири», который проходит в Новосибирском государственном художественном музее. Это первая выездная коллекция шедевров импрессионистов из Пушкинского музея, которая отправилась в турне по городам России и будет доступна до конца 2026 года.

Первыми оценить работы великих мастеров смогут жители Омска, а также Новосибирска, Кемерова, Абакана, Красноярска и Иркутска. Посетители увидят 30 картин, созданных Гюставом Курбе, Альфредом Сислеем, Полем Сезанном и другими художниками, чьи работы изменили мировое искусство.

Культурная миссия

Проект организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Выставка станет яркой страницей художественной жизни региона.

Екатерина Болдырева, директор Новосибирского государственного художественного музея, отметила: «Пушкинский музей с Новосибирском связывают очень давние отношения. В годы Великой Отечественной войны в наш город была эвакуирована часть коллекции ГМИИ. Выставка «Импрессионисты в Сибири» – это уникальное событие, которого сибиряки долго ждали. В коллекциях сибирских музеев эти художники не представлены, и сейчас у жителей региона есть возможность соприкоснуться с выдающимися произведениями мировой культуры.»

Структура выставки

Экспозиция разделена на три тематических блока: «Предыстория импрессионизма», «Импрессионизм и его время» и «Уроки импрессионизма». Через шедевры Пушкинского музея зрители смогут проследить за становлением художественного течения, его предысторией и влиянием на искусство следующих поколений.

Среди экспонатов – такие известные работы, как «Утро в Венеции» Камиля Коро, «Волна» Гюстава Курбе, «Опушка леса в Фонтенбло» Альфреда Сислея, «Осеннее утро в Эраньи» Камиля Писсарро, «Дорога в Понтуазе» Поля Сезанна и «Булонский лес» Анри Матисса.

Время и место проведения

Выставка открыта с 19 февраля по 12 апреля 2026 года по адресу: ул. Свердлова, 10. Участники программы Пушкинская карта имеют возможность посещения.

Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 500 ₽

