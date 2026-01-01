Приглашаем вас на вдохновляющий вечер, где искусство оживает во всем — в словах, в картинах и в бокале вина. В арт-ресторане, расположенном в знаменитой высотке на Котельнической, состоится необычная лекция-дегустация, посвящённая одному из самых любимых стилей живописи — импрессионизму.
На мероприятии мы обсудим:
Особое внимание на вечере будет уделено дегустации вин от титулованных виноделен России и Европы. Одной кистью создаются картины, а другой — бокалом рисуется настроение.
Лекцию проведет искусствовед Арина Калачева, а дегустацию представит неподражаемая сомелье Голубушка Павловна. Подача информации будет лёгкой и захватывающей, как мазки импрессионистов.
Лекция пройдет в необычном ресторане-галерее "SIGNATURE ART", расположенном в самом сердце столицы. Здесь вы сможете ознакомиться с интересной выставкой картин, почувствовать дух легендарной высотки и зарядиться вдохновением арт-пространства.
Атмосфера высотки, искусство и вино — это редкое сочетание, которое подарит вам не только знания, но и новые впечатления. Не упустите возможность погрузиться в мир импрессионизма с вкусом!