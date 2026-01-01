Импрессионизм и вино: вечер искусств в "SIGNATURE ART"

Приглашаем вас на вдохновляющий вечер, где искусство оживает во всем — в словах, в картинах и в бокале вина. В арт-ресторане, расположенном в знаменитой высотке на Котельнической, состоится необычная лекция-дегустация, посвящённая одному из самых любимых стилей живописи — импрессионизму.

Темы лекции

На мероприятии мы обсудим:

Историю возникновения импрессионизма и его влияние на публику XIX века;

Как Моне, Дега, Сезанн и Мане изменили ход истории искусства;

Привлекательность «сиюминутных впечатлений» и световых вибраций на полотнах;

Различное восприятие мира художниками и художницами импрессионизма;

Чему они научили нас в восприятии красоты — воздуха, света и мгновения.

Дегустация изысканных вин

Особое внимание на вечере будет уделено дегустации вин от титулованных виноделен России и Европы. Одной кистью создаются картины, а другой — бокалом рисуется настроение.

Спикеры вечера

Лекцию проведет искусствовед Арина Калачева, а дегустацию представит неподражаемая сомелье Голубушка Павловна. Подача информации будет лёгкой и захватывающей, как мазки импрессионистов.

Место проведения

Лекция пройдет в необычном ресторане-галерее "SIGNATURE ART", расположенном в самом сердце столицы. Здесь вы сможете ознакомиться с интересной выставкой картин, почувствовать дух легендарной высотки и зарядиться вдохновением арт-пространства.

Неповторимая атмосфера

Атмосфера высотки, искусство и вино — это редкое сочетание, которое подарит вам не только знания, но и новые впечатления. Не упустите возможность погрузиться в мир импрессионизма с вкусом!