Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Импрессионисты и вино. Лекция и дегустация в высотке
Билеты от 4200₽
Киноафиша Импрессионисты и вино. Лекция и дегустация в высотке

Импрессионисты и вино. Лекция и дегустация в высотке

0+
Возраст 0+
Билеты от 4200₽

О выставке

Импрессионизм и вино: вечер искусств в "SIGNATURE ART"

Приглашаем вас на вдохновляющий вечер, где искусство оживает во всем — в словах, в картинах и в бокале вина. В арт-ресторане, расположенном в знаменитой высотке на Котельнической, состоится необычная лекция-дегустация, посвящённая одному из самых любимых стилей живописи — импрессионизму.

Темы лекции

На мероприятии мы обсудим:

  • Историю возникновения импрессионизма и его влияние на публику XIX века;
  • Как Моне, Дега, Сезанн и Мане изменили ход истории искусства;
  • Привлекательность «сиюминутных впечатлений» и световых вибраций на полотнах;
  • Различное восприятие мира художниками и художницами импрессионизма;
  • Чему они научили нас в восприятии красоты — воздуха, света и мгновения.

Дегустация изысканных вин

Особое внимание на вечере будет уделено дегустации вин от титулованных виноделен России и Европы. Одной кистью создаются картины, а другой — бокалом рисуется настроение.

Спикеры вечера

Лекцию проведет искусствовед Арина Калачева, а дегустацию представит неподражаемая сомелье Голубушка Павловна. Подача информации будет лёгкой и захватывающей, как мазки импрессионистов.

Место проведения

Лекция пройдет в необычном ресторане-галерее "SIGNATURE ART", расположенном в самом сердце столицы. Здесь вы сможете ознакомиться с интересной выставкой картин, почувствовать дух легендарной высотки и зарядиться вдохновением арт-пространства.

Неповторимая атмосфера

Атмосфера высотки, искусство и вино — это редкое сочетание, которое подарит вам не только знания, но и новые впечатления. Не упустите возможность погрузиться в мир импрессионизма с вкусом!

Купить билет на выставка Импрессионисты и вино. Лекция и дегустация в высотке

Помощь с билетами
Апрель
12 апреля воскресенье
14:00
Signature Art Москва, Котельническая наб., 1/15, корп. В
от 4200 ₽

В ближайшие дни

Цифровое шоу «VI Океан»
0+
Интерактивный Новые медиа
Цифровое шоу «VI Океан»
19 марта в 18:00 Арт-пространство Luminar
от 1200 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные»
6+
Интерактивный
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные»
21 июля в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 28000 ₽
Sense. Почувствуй стихии
0+
Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Sense. Почувствуй стихии
19 мая в 13:00 Центр «Марс»
от 1400 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше