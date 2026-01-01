Режиссер Татьяна Степченкова
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 16+
О спектакле

Спектакль «Импрессио»: Искусство и любовь

Приглашаем вас в захватывающий мир Парижа конца XIX века на спектакль-вернисаж «Импрессио», который познакомит зрителей с искусством импрессионистов. Этот тонкий и чувственный спектакль раскрывает вдохновение, страсть и шедевры великих художников, оживляя их с помощью пластических и актёрских решений.

Великие имена на сцене

На сцене вы встретите легендарные фигуры, такие как Амедео Модильяни, Пьер-Огюст Ренуар, Фрида Кало, Берта Моризо и Винсент Ван Гог. К ним присоединились не менее выдающиеся художники, такие как Пабло Пикассо и Марк Шагал. Каждая часть спектакля — это уникальная история любви художника, наполненная вдохновением, страстью и порой трагедией.

Живые картины

Каждая история сопровождается картиной, которая оживляется благодаря мастерству актёров и оригинальным сценическим решениям. Картины становятся не просто фоном, а настоящими участниками действия, воплощая эмоции и созидая атмосферу спектакля.

Режиссёр и актёры

Спектакль поставлен под руководством талантливой Татьяны Степченковой. В его создании участвуют талантливые актёры: Илья Карпухин, Ника Рубина, Арина Смирнова, Дина Тишковская, Анна Колесникова, Игорь Овчинников, Надежда Шапошникова, Наталья Кущева, Владимир Чернаков, Анна Денисова, Дарья Сытова-Горанская и Сергей Лотвин.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным театральным событием и стать свидетелем взаимовлияния искусства и человеческих чувств!

Июнь
26 июня пятница
19:30
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 600 ₽

