Imperial Orchestra & Евгений Коган: Adagio

Концерт с виртуозным виолончелистом Евгением Коган

Этой осенью Imperial Orchestra представит новое шоу совместно с ведущим солистом, знаменитым петербургским виолончелистом Евгением Коганом. Программа получила название «Adagio» — это музыкальное путешествие, наполненное самыми проникновенными и романтичными мелодиями классики и современной музыки.

О Евгение Коган

Евгений Коган — виртуоз виолончели, обладатель престижных музыкальных наград и признанный мастер своего дела. Его глубокое, бархатное звучание привлекает внимание слушателей и способно погружать в мир самых тонких эмоций. В этой сольной программе Коган исполнит известные шедевры мировой музыки и саундтреки из культовых фильмов.

Программа концерта

На концерте прозвучат произведения таких композиторов, как Альбинони, Вивальди, Сен-Санс, Пьяццолла, Циммер, Эйнауди и других. В программе — чувственные классические шедевры, а также авторские аранжировки, которые откроют вам новый взгляд на звучание виолончели.

Атмосфера и исполнители

Аккомпанировать Евгению Когану будут 15 лучших солистов Imperial Orchestra. Концерт пройдет в особенной атмосфере — при мерцании тысячи свечей, что придаст шоу дополнительное очарование и сделает вечер по-настоящему незабываемым.

Не пропустите!

Погрузитесь в страстный, темпераментный мир музыки на шоу «Adagio» и откройте для себя всю красоту и мощь виолончели в исполнении мастера. Это событие для тех, кто ценит высокое искусство и хочет ощутить настоящие эмоции через музыку.