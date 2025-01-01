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Imperial Orchestra & Евгений Коган: Adagio
Киноафиша Imperial Orchestra & Евгений Коган: Adagio

Imperial Orchestra & Евгений Коган: Adagio

6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт с виртуозным виолончелистом Евгением Коган

Этой осенью Imperial Orchestra представит новое шоу совместно с ведущим солистом, знаменитым петербургским виолончелистом Евгением Коганом. Программа получила название «Adagio» — это музыкальное путешествие, наполненное самыми проникновенными и романтичными мелодиями классики и современной музыки.

О Евгение Коган

Евгений Коган — виртуоз виолончели, обладатель престижных музыкальных наград и признанный мастер своего дела. Его глубокое, бархатное звучание привлекает внимание слушателей и способно погружать в мир самых тонких эмоций. В этой сольной программе Коган исполнит известные шедевры мировой музыки и саундтреки из культовых фильмов.

Программа концерта

На концерте прозвучат произведения таких композиторов, как Альбинони, Вивальди, Сен-Санс, Пьяццолла, Циммер, Эйнауди и других. В программе — чувственные классические шедевры, а также авторские аранжировки, которые откроют вам новый взгляд на звучание виолончели.

Атмосфера и исполнители

Аккомпанировать Евгению Когану будут 15 лучших солистов Imperial Orchestra. Концерт пройдет в особенной атмосфере — при мерцании тысячи свечей, что придаст шоу дополнительное очарование и сделает вечер по-настоящему незабываемым.

Не пропустите!

Погрузитесь в страстный, темпераментный мир музыки на шоу «Adagio» и откройте для себя всю красоту и мощь виолончели в исполнении мастера. Это событие для тех, кто ценит высокое искусство и хочет ощутить настоящие эмоции через музыку.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Imperial Orchestra & Евгений Коган: Adagio Imperial Orchestra & Евгений Коган: Adagio Imperial Orchestra & Евгений Коган: Adagio Imperial Orchestra & Евгений Коган: Adagio Imperial Orchestra & Евгений Коган: Adagio Imperial Orchestra & Евгений Коган: Adagio Imperial Orchestra & Евгений Коган: Adagio Imperial Orchestra & Евгений Коган: Adagio Imperial Orchestra & Евгений Коган: Adagio Imperial Orchestra & Евгений Коган: Adagio

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