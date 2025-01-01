Премьера оперы «Император Атлантиды». Впервые на сцене оперного театра

Впервые на сцене оперного театра в Москве будет представлен спектакль «Император Атлантиды» композитора В. Ульмана. Это станет первой полноценной режиссерской работой выпускника ГИТИСа, Вадима Летунова. За музыкальную часть отвечает Елена Сосульникова, которая также впервые выступит в роли дирижера.

В команде проекта – опытные профессионалы: художник-постановщик Ростислав Протасов, художник по свету Владислав Александров и хореограф Ксения Лисанская.

История создания оперы

Опера «Император Атлантиды» была написана чешским композитором еврейского происхождения Виктором Ульманом в Терезине. Он был учеником Шенберга и создал это произведение за два года до своей гибели в газовой камере. История создания и воскрешения оперы так же трагична, как эпоха, в которой жил автор.

Виктор Ульман был депортирован в Терезиенштадт, известный как «образцовый лагерь» для евреев, в сентябре 1942 года. За два года в лагере композитор написал более 20 произведений, включая «Императора Атлантиды». По его словам, эта опера – о «жизни, которая разучилась смеяться, и о смерти, которая разучилась плакать в мире, разучившемся радоваться от жизни и умирать от смерти». Однако сатирический характер оперы привел к ее запрету нацистской цензурой после генеральной репетиции.

В октябре 1944 года Ульман, его семья и либреттист оперы, 25-летний поэт Петер Кин, были отправлены в Аушвиц, где погибли в газовой камере. Партитура оперы была передана библиотекарю гетто, который пережил войну. Она была обнаружена в 1975 году и с тех пор ставится по всему миру.

Даты и место проведения

Премьера оперы В. Ульмана «Император Атлантиды» состоится 10 мая 2024 года на сцене Белоколонного зала княгини Шаховской. Премьерная серия продлится до 12 мая.