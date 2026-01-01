Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
18+
Продолжительность 120 минут
О выставке

Ужин в духе древнего Израиля в Анненкирхе

В Анненкирхе проходит уникальный иммерсивный ужин «Тайная вечеря». Гостям предложат познакомиться с традициями праздничного ужина Седер Песах, погрузившись в атмосферу древнего Израиля.

Меню вечера

Вас ждёт дегустация аутентичных блюд: маца, хумус, баранина, свежие овощи и зелень. Кроме того, к столу подадут красное вино, разведённое с водой, в соответствии с древней традицией.

Символика ритуала

Настоятель Евгений Раскатов и его соведущие помогут разобраться в символике блюд и ритуалов, связывая их с историей и культурой еврейского народа. Этот ужин будет интересен как любителям исторических реконструкций, так и тем, кто ценит гастрономические эксперименты.

Атмосфера вечера

Под живую музыку в аутентичных декорациях участники смогут насладиться не только вкусной едой, но и погрузиться в атмосферу настоящей Тайной вечери. Это уникальная возможность узнать больше о традициях и обрядах, связанных с Седер Песах, ужином, который Иисус разделил со своими учениками.

Подробности мероприятия

Начало в 20:00, продолжительность — 2 часа. Обратите внимание, что крепость красного вина, разведённого с водой, составляет примерно 2,5%. Альтернативой служит вода.

Июнь
Июль
Август
8 июня понедельник
20:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 5000 ₽
22 июня понедельник
20:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 5000 ₽
6 июля понедельник
20:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 5000 ₽
13 июля понедельник
20:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 5000 ₽
20 июля понедельник
20:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 5000 ₽
27 июля понедельник
20:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 5000 ₽
3 августа понедельник
20:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 5000 ₽
10 августа понедельник
20:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 5000 ₽
17 августа понедельник
20:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 5000 ₽
24 августа понедельник
20:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 5000 ₽

