Спектакль Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»

Станьте свидетелями уникального события, которое перенесет вас в первый век нашей эры! Мы приглашаем вас на иммерсивный ужин, который позволит вам ощутить атмосферу последнего ужина Христа с Его учениками.
На мероприятии вы сможете задействовать все органы чувств. Под живую музыку и в аутентичных декорациях, передающих дух древней эпохи, вам предложат попробовать традиционные блюда, которые были поданы на Тайной вечере.
На протяжении всего вечера вас будут сопровождать наши ведущие, обладающие глубокими знаниями о христианской культуре и традициях. Они расскажут о том, зачем Иисус собрал апостолов, как понимать символику действа и что произошло позже.
Начало в 20:00, продолжительность мероприятия — 1,5 часа. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого опыта!