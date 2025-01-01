Спектакль Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»

Погрузитесь в атмосферу Тайной вечери на иммерсивном ужине в Анненкирхе

Станьте свидетелями уникального события, которое перенесет вас в первый век нашей эры! Мы приглашаем вас на иммерсивный ужин, который позволит вам ощутить атмосферу последнего ужина Христа с Его учениками.

Что вас ждет?

На мероприятии вы сможете задействовать все органы чувств. Под живую музыку и в аутентичных декорациях, передающих дух древней эпохи, вам предложат попробовать традиционные блюда, которые были поданы на Тайной вечере.

Интерактивное сопровождение

На протяжении всего вечера вас будут сопровождать наши ведущие, обладающие глубокими знаниями о христианской культуре и традициях. Они расскажут о том, зачем Иисус собрал апостолов, как понимать символику действа и что произошло позже.

Детали мероприятия

Начало в 20:00, продолжительность мероприятия — 1,5 часа. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого опыта!