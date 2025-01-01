Спектакль Иммерсивный ужин-спектакль «Джульетта+Ромео=Love»

Меню
Иммерсивный ужин-спектакль «Джульетта+Ромео=Love»
Билеты от 7300₽
12+
Режиссер Алексей Богачук
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 7300₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль по Шекспиру

Приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир театра! В этом иммерсивном и интерактивном спектакле по мотивам бессмертной пьесы Уильяма Шекспира зрители становятся не просто наблюдателями, но и непосредственными участниками трагической истории любви.

Трагедия любви в эпохе вражды

Спектакль предлагает современное прочтение одной из самых известных пьес в истории мировой литературы — «Ромео и Джульетта». В центре повествования находятся два юных влюбленных, представляющие два враждующих рода Вероны — Монтекки и Капулетти. Эта классическая история любви обретает новое звучание и предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в атмосферу эпохи.

Интерактивность и иммерсивность

Зрители не только последуют за событиями пьесы, но и смогут взаимодействовать с персонажами, влияя на ход событий. Это делает спектакль ярким и незабываемым, создавая ощущение полной погруженности в драму.

Не упустите возможность

Приходите и станьте частью великой театральной традиции, испытайте на себе все эмоции и переживания, которые переживают герои на сцене! Этот спектакль — отличный способ открыть для себя классику и увидеть её в новом свете.

Октябрь
Ноябрь
4 октября суббота
20:00
Мосспектакль Москва, Покровка, 40б
от 7300 ₽
7 ноября пятница
20:00
Мосспектакль Москва, Покровка, 40б
от 7300 ₽
8 ноября суббота
20:00
Мосспектакль Москва, Покровка, 40б
от 7300 ₽
14 ноября пятница
20:00
Мосспектакль Москва, Покровка, 40б
от 7300 ₽
21 ноября пятница
20:00
Мосспектакль Москва, Покровка, 40б
от 7300 ₽
22 ноября суббота
20:00
Мосспектакль Москва, Покровка, 40б
от 7300 ₽

