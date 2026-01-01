Спектакль Иммерсивный спектакль-экскурсия «Иске татар мәхәббәт»

Спектакль-экскурсия по исторической части Казани

Приглашаем вас на уникальный спектакль-экскурсию «Иске татар мәхәббәт», чей перевод звучит как «Старо-татарская любовь». Это событие пройдет в исторической части города, в Старо-Татарской слободе.

Вместе с профессиональным экскурсоводом и актерами вы пройдете по уютным улочкам слободы, начиная с самой короткой — Кунче. Спектакль откроет перед вами не только достопримечательности этой территории, но и трогательную историю любви, разворачивающуюся на ваших глазах.

Живое звучание традиционного курая создаст атмосферу, позволяющую вам почувствовать себя в эпоху, когда жизнь в слободе только начинала вписываться в страницы истории.

Кто стоит за спектаклем?

Автор идеи — Даниил Миронов, сценарий написан Рэнатом Зиннатовым, а режиссером выступила Наташа Плотникова. Не упустите возможность оценить это творение, которое соединяет театр и экскурсию, создавая новый опыт для зрителей.

Также доступно бронирование для групп, что делает этот спектакль отличным вариантом для коллективных походов.