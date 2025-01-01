Мистический мастер-класс «Петербург. Мистика. Легенды. История»

Почувствуйте магию Петербурга в преддверии Нового года и Рождества на иммерсивном мастер-классе. Это уникальное событие обещает познакомить вас с самыми загадочными историями нашего города и его легендарными героями.

Что вас ждёт?

Мастер-класс по изготовлению рождественских венков: научитесь создавать праздничные украшения, которые добавят уюта в ваш дом.

Напитки: насладитесь теплыми и ароматными напитками, которые согреют в холодные зимние дни.

История: погрузитесь в мифы и легенды Петербурга, рассказанные увлеченными рассказчиками.

Атмосфера: ощутите чарующую атмосферу рождества и тайны, которая окутывает город в это волшебное время.

Не упустите шанс узнать больше о тайнах Петербурга и подарить себе уникальный опыт, который станет ярким воспоминанием этого зимнего сезона.