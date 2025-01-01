Меню
Иммерсивный рождественский мистический мастер-класс «Петербург. Мистика. Легенды. История»
Киноафиша Иммерсивный рождественский мистический мастер-класс «Петербург. Мистика. Легенды. История»

Иммерсивный рождественский мистический мастер-класс «Петербург. Мистика. Легенды. История»

18+
Возраст 18+

О выставке

Мистический мастер-класс «Петербург. Мистика. Легенды. История»

Почувствуйте магию Петербурга в преддверии Нового года и Рождества на иммерсивном мастер-классе. Это уникальное событие обещает познакомить вас с самыми загадочными историями нашего города и его легендарными героями.

Что вас ждёт?

  • Мастер-класс по изготовлению рождественских венков: научитесь создавать праздничные украшения, которые добавят уюта в ваш дом.
  • Напитки: насладитесь теплыми и ароматными напитками, которые согреют в холодные зимние дни.
  • История: погрузитесь в мифы и легенды Петербурга, рассказанные увлеченными рассказчиками.
  • Атмосфера: ощутите чарующую атмосферу рождества и тайны, которая окутывает город в это волшебное время.

Не упустите шанс узнать больше о тайнах Петербурга и подарить себе уникальный опыт, который станет ярким воспоминанием этого зимнего сезона.

20 декабря суббота
21:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1800 ₽
26 декабря пятница
21:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1800 ₽
27 декабря суббота
21:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1800 ₽
28 декабря воскресенье
21:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1800 ₽
2 января пятница
21:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1800 ₽
3 января суббота
21:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1800 ₽
6 января вторник
21:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1800 ₽
7 января среда
21:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1800 ₽
8 января четверг
21:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1800 ₽

