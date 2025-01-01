Отпразднуйте Хэллоуин в "Замке на Невском"

Выбираете, как провести осенний вечер с друзьями? Приглашаем вас на наш иммерсивный мастер-класс для взрослых в мистическом "Замке на Невском" в честь Хэллоуина!

Программа мастер-класса

Вырезание тыкв: создайте свои собственные жуткие шедевры и привнесите атмосферу праздника в свой дом!

Просмотр фильма: погрузитесь в атмосферу мистики с эффектными кадрами, которые поднимут настроение.

Угощение вином: насладитесь вкусным вином в компании друзей. Особая подборка вин поможет вам расслабиться!

Истории о празднике от самого "Джека": узнайте тайны и историю Хэллоуина из первых уст.

Сюрпризы и призы

И это еще не все! В конце нашего мероприятия вас ждет розыгрыш призов, который добавит элемент увлекательного ожидания!

Забудьте о скучных вечерах! Приходите, и мы сделаем этот вечер поистине незабываемым!