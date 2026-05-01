Иммерсивный концерт: «Времена года» Вивальди

В Концертном зале Российской Национальной Библиотеки состоится уникальный иммерсивный концерт, в программе которого звучит знаменитое произведение Антонио Вивальди «Времена года». Билеты приобретаются на каждого зрителя, важно учитывать, что состав артистов и программа могут измениться.
Концерт заинтересует любителей классической музыки и почитателей иммерсивных форматов. В этом выступлении видеомэппинг становится неотъемлемой частью музыкального опыта, где свет и проекции оживляют архитектуру зала. Своды и стены превращаются в движущиеся пейзажи, которые меняются в унисон с музыкой струнных инструментов.
Каждый сезон «Времен года» раскрывается через уникальный визуальный стиль. Зрители увидят, как пространство наполняется образами природы — от струящихся потоков весной до зимних холодов. Реалистичные сцены постепенно переходят в абстрактные формы, следуя характеру и ритму произведений Вивальди.
Вы окажетесь в едином аудиовизуальном пространстве, где звук, свет и движение существую в гармонии. Видеомэппинг был специально разработан для архитектуры и акустики Российской Национальной Библиотеки, что усиливает эффект полного вовлечения в музыку.
В программе представлен цикл «Времена года» в живом исполнении квинтета. Вот основные части:
На концерте выступит квинтет «Сокровище» / Tesoro — коллектив виртуозов, лауреатов международных фестивалей и конкурсов, известных на сценах России и Европы.
Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание: состав артистов может меняться.