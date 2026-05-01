Иммерсивный концерт: «Времена года» Вивальди

Иммерсивный концерт Вивальди в Российской Национальной Библиотеке

В Концертном зале Российской Национальной Библиотеки состоится уникальный иммерсивный концерт, в программе которого звучит знаменитое произведение Антонио Вивальди «Времена года». Билеты приобретаются на каждого зрителя, важно учитывать, что состав артистов и программа могут измениться.

Концерт заинтересует любителей классической музыки и почитателей иммерсивных форматов. В этом выступлении видеомэппинг становится неотъемлемой частью музыкального опыта, где свет и проекции оживляют архитектуру зала. Своды и стены превращаются в движущиеся пейзажи, которые меняются в унисон с музыкой струнных инструментов.

Визуальный мир весеннего цикла

Каждый сезон «Времен года» раскрывается через уникальный визуальный стиль. Зрители увидят, как пространство наполняется образами природы — от струящихся потоков весной до зимних холодов. Реалистичные сцены постепенно переходят в абстрактные формы, следуя характеру и ритму произведений Вивальди.

Вы окажетесь в едином аудиовизуальном пространстве, где звук, свет и движение существую в гармонии. Видеомэппинг был специально разработан для архитектуры и акустики Российской Национальной Библиотеки, что усиливает эффект полного вовлечения в музыку.

Программа концерта

В программе представлен цикл «Времена года» в живом исполнении квинтета. Вот основные части:

Концерт № 1 ми мажор «Весна» 1 Allegro. Пришла весна. 2 Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух. 3 Allegro, danza pastorale. Деревенский танец.

Концерт № 2 соль минор «Лето» 1 Allegro non molto. Жара. Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба крестьянина. 2 Adagio — Presto. Летняя страда. 3 Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза.

Концерт № 3 фа мажор «Осень» 1 Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней. 2 Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные. 3 Allegro, la Caccia. Охота.

Концерт № 4 фа минор «Зима» 1 Allegro non molto. Сильный ветер. 2 Largo. У камина. 3 Allegro, camminar sopra il ghiaccio. Прогулка по льду.



Исполнители

На концерте выступит квинтет «Сокровище» / Tesoro — коллектив виртуозов, лауреатов международных фестивалей и конкурсов, известных на сценах России и Европы.

Состав:

Юрий Барсанов (скрипка)

Мария Гейльман (скрипка)

Алексей Андреев (альт)

Всеволод Долганов (виолончель)

Марина Николя (фортепиано)

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание: состав артистов может меняться.