Иммерсивный концерт «Увидеть музыку в Планетарии»: Иван Никифорчин и великие адажио

Путешествие по звёздам: иммерсивный концерт в Планетарии

Когда на столицу начинает опускаться ночь, 25-метровый купол-экран Планетария засияет светом далёких звёзд. В зале зазвучат шедевры мировой классики в рамках авторского концерта «Увидеть музыку в Планетарии» от группы компаний Zapomni.

Уникальный формат

Иммерсивные концерты «Увидеть музыку в Планетарии» предоставляют зрителям уникальную возможность отправиться в незабываемое путешествие по Вселенной. Ведущими звуками станут величайшие адажио XX века, которые восполнят звёздное пространство.

Исполнители

Все произведения блистательно представит 18-летний виртуоз Иван Бессонов, который известен своим мастерством и уникальным видением музыки. Кроме того, на сцене выступит один из самых ярких и востребованных молодежных коллективов России — оркестр «Академия Русской Музыки». Под управлением художественного руководителя и главного дирижера, лауреата Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры Ивана Никифорчина, оркестр продемонстрирует свои исключительные возможности.

Программа

Концерт включает в себя следующие произведения:

Томазо Альбинони, Ремо Джадзотто — «Адажио соль минор»

Сэмюэл Барбер — «Адажио для струнных, соч. 11»

Густав Малер — «Адажиетто» из Симфонии № 5

Данная программа продлится 60 минут, и зрители смогут насладиться не только качественным музыкальным исполнением, но и неожиданных визуальных решений, способных подчеркнуть красоту и масштаб музыки.

Не упустите возможность увидеть это событие, которое объединяет искусство музыки и визуальные эффекты!