Комплексный билет в Музей русской сказки «За лесами, за горами»

Иммерсивные чтения русских народных сказок

Приглашаем на уникальные иммерсивные чтения русских народных сказок для детей в Музее русской сказки «За лесами, за горами» в Санкт-Петербурге. Актёры оживляют волшебные сюжеты с помощью выразительной актёрской игры, световых и звуковых эффектов, создавая атмосферу настоящего волшебства.

Каждую пятницу на вас ждут три новые сказки, которые перенесут маленьких зрителей в удивительный мир фольклора. Это отличная возможность познакомить детей с богатым культурным наследием России и развить их воображение.

Клуб Богатырей

Внимание, юные герои и будущие богатырь! Присоединяйтесь к нашему Клубу Богатырей — уникальному проекту, который перенесет вас в мир русских былин и легендарного оружия. Здесь вы сможете узнать тайны древних доспехов и даже примерить настоящую кольчугу и шлем!

Не упустите шанс научиться стрелять из лука и сражаться на мечах, словно настоящие воины Древней Руси. Это захватывающее приключение подарит незабываемые впечатления и познакомит вас с историей и культурой нашей страны.