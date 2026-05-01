Музей сказок для детей в Санкт-Петербурге

Приглашаем на увлекательные чтения русских народных сказок для детей! Каждый пятничный вечер в музее русской сказки «За лесами, за горами» в Санкт-Петербурге вас ждет волшебный опыт, который освежит классические сюжеты.

Яркая интерпретация

Опытные актёры воссоздают любимые сказки, используя выразительную актёрскую игру, световые и звуковые эффекты. Каждый элемент выступления направлен на то, чтобы создать незабываемую атмосферу волшебства и чудес.

Три новых сказки каждую неделю

Каждую пятницу в программе звучат три новые сказки, что делает каждое посещение уникальным. Участники смогут насладиться разнообразием сюжетов и героев, знакомясь с богатым культурным наследием России.

Не упустите возможность!

Это фантастическая возможность провести вечер с семьёй, насладиться искусством и погрузиться в волшебный мир, где сбываются мечты. Подходите к музею «За лесами, за горами» — волшебство начинается здесь!