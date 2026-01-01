Оповещения от Киноафиши
Иммерсивное свидание
Киноафиша Иммерсивное свидание

Спектакль Иммерсивное свидание

18+
Возраст 18+

О спектакле

Уникальные иммерсивные свидания в Санкт-Петербурге

Хотите провести незабываемое свидание? Забудьте о привычных ужинах в ресторане! Вам предлагаются уникальные иммерсивные свидания, специально разработанные для каждой пары.

Персонализированные сценарии

Наши сценаристы учитывают ваши вкусы, интересы и мечты, чтобы создать захватывающую историю только для вас двоих. Каждое свидание - это не просто встреча, а приключение с интригующими поворотами, романтическими моментами и непередаваемыми эмоциями.

Создайте свою сказку

Мы готовы реализовать ваш самый смелый замысел о свидании! Откройте для себя новые горизонты общения и получите массу положительных впечатлений. Подарите себе и своему партнеру вечер, который останется в памяти навсегда!

Купить билет на спектакль Иммерсивное свидание

Март
8 марта воскресенье
14:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 20000 ₽
21:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 20000 ₽

