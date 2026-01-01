Спектакль Иммерсивное шоу «Вечера на Хуторе. Диканька. Петербург»

Путешествие сквозь время и пространство

Приглашаем вас на захватывающее путешествие сквозь время и пространство, где оживут любимые герои Гоголя и закружит праздничная атмосфера Петербурга! Это уникальная возможность погрузиться в волшебный мир «Вечеров на хуторе близ Диканьки», увидеть знакомых персонажей и почувствовать атмосферу произведений великого писателя.

Волшебный мир Гоголя

В этом иммерсивном шоу герои Гоголя оживают прямо перед вами. Вы сможете стать частью их приключений и пережить атмосферу ярких событий на фоне удивительных декораций Петербурга, где старинные традиции переплетаются с таинственными событиями.

Новый год в Петербурге

«Вечера на хуторе. Диканька. Петербург» — это не только яркое шоу, но и праздничное событие, которое откроет перед вами атмосферу новогоднего волшебства, сочетая классическую литературу с современной театральной магией.