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Иммерсивное шоу «Вечера на Хуторе. Диканька. Петербург»
Киноафиша Иммерсивное шоу «Вечера на Хуторе. Диканька. Петербург»

Спектакль Иммерсивное шоу «Вечера на Хуторе. Диканька. Петербург»

12+
Возраст 12+

О спектакле

Путешествие сквозь время и пространство 

Приглашаем вас на захватывающее путешествие сквозь время и пространство, где оживут любимые герои Гоголя и закружит праздничная атмосфера Петербурга! Это уникальная возможность погрузиться в волшебный мир «Вечеров на хуторе близ Диканьки», увидеть знакомых персонажей и почувствовать атмосферу произведений великого писателя.

Волшебный мир Гоголя
В этом иммерсивном шоу герои Гоголя оживают прямо перед вами. Вы сможете стать частью их приключений и пережить атмосферу ярких событий на фоне удивительных декораций Петербурга, где старинные традиции переплетаются с таинственными событиями.

Новый год в Петербурге
«Вечера на хуторе. Диканька. Петербург» — это не только яркое шоу, но и праздничное событие, которое откроет перед вами атмосферу новогоднего волшебства, сочетая классическую литературу с современной театральной магией.

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