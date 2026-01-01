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Иммерсивное шоу «Рождество серебряного века»
Киноафиша Иммерсивное шоу «Рождество серебряного века»

Спектакль Иммерсивное шоу «Рождество серебряного века»

12+
Возраст 12+

О спектакле

Новогоднее иммерсивное шоу в атмосфере Серебряного века

Погрузитесь в атмосферу волшебства и творчества Серебряного века вместе с легендарными поэтами и писателями — Маяковским, Ахматовой, Есениным и другими мастерами искусства.

Что вас ждет

  • Поэзия и музыка эпохи. Стихи и произведения великих авторов оживут на ваших глазах, даря вам непередаваемые эмоции.
  • Атмосфера Рождества. Шоу пропитано духом праздника, соединяющим культуру и традиции того времени.
  • Иммерсивный формат. Вы станете частью действия, словно перенесетесь в начало XX века, когда искусство цвело, а поэзия захватывала сердца.

Эта постановка — уникальная возможность почувствовать себя участником творческой и эмоциональной жизни Серебряного века.

Приходите и подарите себе вдохновение!

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