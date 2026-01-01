Спектакль Иммерсивное шоу «Рождество серебряного века»

Новогоднее иммерсивное шоу в атмосфере Серебряного века
Погрузитесь в атмосферу волшебства и творчества Серебряного века вместе с легендарными поэтами и писателями — Маяковским, Ахматовой, Есениным и другими мастерами искусства.
Что вас ждет
- Поэзия и музыка эпохи. Стихи и произведения великих авторов оживут на ваших глазах, даря вам непередаваемые эмоции.
- Атмосфера Рождества. Шоу пропитано духом праздника, соединяющим культуру и традиции того времени.
- Иммерсивный формат. Вы станете частью действия, словно перенесетесь в начало XX века, когда искусство цвело, а поэзия захватывала сердца.
Эта постановка — уникальная возможность почувствовать себя участником творческой и эмоциональной жизни Серебряного века.
Приходите и подарите себе вдохновение!