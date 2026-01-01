Спектакль Иммерсивное шоу «Рождество серебряного века»

Новогоднее иммерсивное шоу в атмосфере Серебряного века

Погрузитесь в атмосферу волшебства и творчества Серебряного века вместе с легендарными поэтами и писателями — Маяковским, Ахматовой, Есениным и другими мастерами искусства.

Что вас ждет

Поэзия и музыка эпохи. Стихи и произведения великих авторов оживут на ваших глазах, даря вам непередаваемые эмоции.

Стихи и произведения великих авторов оживут на ваших глазах, даря вам непередаваемые эмоции. Атмосфера Рождества. Шоу пропитано духом праздника, соединяющим культуру и традиции того времени.

Шоу пропитано духом праздника, соединяющим культуру и традиции того времени. Иммерсивный формат. Вы станете частью действия, словно перенесетесь в начало XX века, когда искусство цвело, а поэзия захватывала сердца.

Эта постановка — уникальная возможность почувствовать себя участником творческой и эмоциональной жизни Серебряного века.

Приходите и подарите себе вдохновение!