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Иммерсивное шоу «Ромео и Джульетта»
Киноафиша Иммерсивное шоу «Ромео и Джульетта»

Спектакль Иммерсивное шоу «Ромео и Джульетта»

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О спектакле

Завораживающее шоу по бессмертному сюжету Шекспира во дворце Олимпия

В день всех влюбленных у вас есть уникальная возможность стать частью завораживающего иммерсивного шоу, основанного на бессмертной пьесе Уильяма Шекспира и одноименном мюзикле Жерара Пресгурвика. Трагическая история о любви Ромео Монтекки и Джульетты Капулетти из двух враждующих семей Вероны погрузит вас в мир страсти, дружбы, преданности и конфликтов.

Станьте участником истории

Вы сможете не только наблюдать за развитием событий, но и активно участвовать в них. Ваше приключение начнется с выбора стороны: вы станете частью клана Монтекки или Капулетти. Во время шоу вы впишете свое имя в древо клана и окажетесь на яркой вечеринке-маскараде, где под маской сможете стать кем угодно.

Гардероб для полного погружения

Для еще большего погружения в атмосферу шоу советуем выбрать элемент гардероба в цвете вашего клана. Если вы на стороне Капулетти, отдайте предпочтение оттенкам красного, а если Монтекки — оттенкам синего.

Тема настоящей любви

Сможет ли истинная любовь преодолеть родовую вражду и смерть? На шоу «Ромео и Джульетта» вы будете свидетелем невероятных событий, которые покажут, на что способны люди ради любви. Каждый гость получит бокал шампанского в подарок и множество приятных сюрпризов!

Билеты и условия участия

В продаже доступны несколько категорий билетов:

  • Билет ВХОДНОЙ без депозита: предполагает активное участие и взаимодействие с артистами во время шоу.
  • Билет за СТОЛОМ: включает депозит на меню ресторана для одной персоны: 2000 рублей в бельэтаже и 1500 рублей на балконе. Вы можете остаться за столом или принять участие в шоу.

Шоу рекомендовано для зрителей старше 18 лет. Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события!

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