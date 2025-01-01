Иммерсивное шоу. Рок-cимфония. Пой с нами. Orchestra of New Time

Иммерсивное шоу «Рок-симфония. Пой с нами»

Приглашаем вас на уникальное иммерсивное шоу «Рок-симфония. Пой с нами», которое пройдет в Филармонии им. Пономаренко. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, соединяющим рок и симфоническую музыку.

О шоу

«Рок-симфония. Пой с нами» — это не просто концерт, а полноценное театрализованное представление. Гостям предлагают не только наслаждаться музыкой, но и стать частью действия. Зрители смогут не только слушать, но и петь вместе с артистами, что создаст уникальную атмосферу взаимодействия.

Что вас ждет

Вы сможете услышать любимые рок-хиты в новом звучании, а также познакомиться с произведениями классической музыки, переработанными в рок-стилистике. В программе — неожиданные музыкальные интерпретации и захватывающие визуальные эффекты, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных зрителей.

Интересные факты

Шоу включает в себя элементы театра, что делает каждое выступление уникальным.

В состав Orchestra of New Time входят ведущие музыканты, которые уже успели завоевать признание на международной сцене.

Зрители смогут не только наблюдать за выступлением, но и принимать участие в создании музыкальной атмосферы.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события. «Рок-симфония. Пой с нами» — это возможность погрузиться в мир музыки и театра, который надолго останется в вашей памяти.