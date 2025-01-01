Спектакль Иммерсивное шоу «Петербург ХХ. Хармс. Довлатов. Ахматова»

Иммерсивный спектакль, переносящий вас в Петербург начала XX века, в эпоху бушующих перемен

Погрузитесь в уникальную атмосферу Петербурга начала XX века с иммерсивным спектаклем, который перенесет вас в эпоху бушующих перемен. Это не просто спектакль – это возможность стать частью истории. Вы встретите легендарных писателей, таких как Есенин, Хармс, Довлатов, Ахматова и Маяковский, и сможете насладиться стихами Бродского в их исполнении.

Захватывающий опыт

Забудьте о традиционном зрительном зале! В этом шоу вы сами становитесь участником действия. Свободно перемещайтесь по пространству, выбирая, за кем наблюдать и как развивать сюжет. У вас есть возможность стать сторонним наблюдателем или влиять на ход событий – ваш выбор определяет историю.

Дискуссии и загадки

Вам предстоит подискутировать о жизни с Довлатовым (возможно, за бокалом чего-нибудь крепкого!) и разгадать тайну двух дат рождения и смерти Хармса. Каждый спектакль уникален, так как персонажи могут меняться, добавляя новые грани к уже знакомым историям.

Информация для зрителей

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного иммерсивного шоу, где литература и театр сливаются в одно целое. Это событие не только развлекательно, но и познавательно, позволяя вам глубже понять культурный контекст того времени.

Спектакль проходит в уникальном пространстве коммунальной квартиры, что создает неповторимую атмосферу для зрителей. Не пропустите возможность стать свидетелем этого театрального эксперимента!