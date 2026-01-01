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Иммерсивное шоу «НКВД. Следственный эксперимент»
Киноафиша Иммерсивное шоу «НКВД. Следственный эксперимент»

Спектакль Иммерсивное шоу «НКВД. Следственный эксперимент»

16+
Возраст 16+

О спектакле

Окунитесь в атмосферу допроса и тайн

Проект «Иммерсивный Петербург» приглашает на уникальный экспериментальный спектакль «НКВД. Следственный эксперимент». Это не просто шоу, а настоящее погружение в атмосферу советской эпохи — с допросами, тайнами и интригами, окружающими трагические судьбы известных личностей.

Сюжет и участие зрителя

Вас ждет острый на эмоции «следственный эксперимент», где каждый шаг приближает к разгадке драматических историй прошлого. Здесь вы не просто зритель — вы становитесь частью событий, которые происходят в мрачных стенах НКВД. Спектакль исследует вопросы, связанные с гибелью Сергея Есенина, ставя под сомнение его смерть: была ли она убийством или самоубийством? А также перед вами предстанет образ самого Даниила Хармса, вызывая к жизни вопросы, которые и сегодня остаются без ответа.

Будьте готовы к неожиданностям!

Шоу создаёт полное ощущение реальности допроса, и каждый зритель должен быть готов к неожиданным поворотам. «Следственный эксперимент» не оставит равнодушным и даст уникальный шанс на мгновение перенестись в суровые времена прошлого, становясь частью таинственного расследования.

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